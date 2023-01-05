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Данилов о российском "перемирии": забирайте свой хлам, никаких переговоров

Александр ШумилинЧетверг, 5 января 2023, 18:47
Данилов о российском перемирии: забирайте свой хлам, никаких переговоров
Фото: УП

Украина не будет вести никаких переговоров с Россией по так называемому рождественскому прекращению огня.

Источник: сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова, его комментарий в эфире марафона

Прямая речь: "А кому они (Россия - ред.) это перемирие предлагают? Есть довольно простое решение - забирайте свои чемоданы, забирайте свой хлам и отправляйтесь на Россию. Никаких переговоров мы с ними вести о каких-то перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения". 

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Что этому предшествовало: Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Темы: ДаниловРосcия
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