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Данилов о российском "перемирии": забирайте свой хлам, никаких переговоров

Александр ШумилинЧетверг, 5 января 2023, 19:47
Фото: УП

Украина не будет вести никаких переговоров с Россией по так называемому рождественскому прекращению огня.

Источник: сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова, его комментарий в эфире марафона

Прямая речь: "А кому они (Россия - ред.) это перемирие предлагают? Есть довольно простое решение - забирайте свои чемоданы, забирайте свой хлам и отправляйтесь на Россию. Никаких переговоров мы с ними вести о каких-то перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения". 

Что этому предшествовало: Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

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Темы: ДаниловРосcия
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