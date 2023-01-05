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ООН распустила миссию по расследованию трагедии в Еленовке

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 20:58
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке в июле.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление представителя ООН Стефана Дюжаррика на брифинге 5 января 

Прямая речь: "Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия"

Детали: По его словам, причиной расформирования миссии является отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа: "У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем".

Как сообщает "Радио Свобода", Дюжаррик не ответил на вопрос, какая именно сторона не предоставила гарантий. Он также заявил, что миссия может быть восстановлена в будущем, однако следует позволить участникам миссии вернуться к обычной работе, если прогресс отсутствует.

"Как только мы почувствуем, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет восстановлена", – отметил он.

Справка: Российские оккупанты неоднократно препятствовали доступу международных организаций в колонию. Ранее Красный Крест также сообщал, что не может "пробиться силой" к украинским пленным, которых удерживают россияне в Еленовке.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных. В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России. Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

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Темы: ООНвоенные преступления
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