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Лукашенко наведался к войскам РФ в Беларуси: "Общее дело делаем"

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 11:42
Фото: BELTA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть из совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси.

Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

"Общее дело делаем", — заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей российско-белорусской группировки войск.

Представитель российских войск доложил Лукашенко о проведении учений и командно-штабных тренировок. В частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, подразделения ПВО двух стран. 

"На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по назначению", - заявил офицер российских войск.

Сообщается, что Лукашенко ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 декабря 2022 года сообщалось, что пограничники пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас вторгнуться с территории РБ.
  • 28 декабря стало известно, что Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек и что этого количества для наступления на Украину недостаточно.
  • 2 января учения вооруженных сил России и Беларуси продлили как минимум до 8 января.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcияармия
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