Лукашенко наведался к войскам РФ в Беларуси: "Общее дело делаем"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть из совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси.
Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".
"Общее дело делаем", — заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей российско-белорусской группировки войск.
Представитель российских войск доложил Лукашенко о проведении учений и командно-штабных тренировок. В частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, подразделения ПВО двух стран.
"На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по назначению", - заявил офицер российских войск.
Сообщается, что Лукашенко ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами.
Что предшествовало:
- 27 декабря 2022 года сообщалось, что пограничники пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас вторгнуться с территории РБ.
- 28 декабря стало известно, что Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек и что этого количества для наступления на Украину недостаточно.
- 2 января учения вооруженных сил России и Беларуси продлили как минимум до 8 января.