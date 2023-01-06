Лукашенко наведался к войскам РФ в Беларуси: "Общее дело делаем"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть из совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси.

Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

"Общее дело делаем", — заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей российско-белорусской группировки войск.

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Представитель российских войск доложил Лукашенко о проведении учений и командно-штабных тренировок. В частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, подразделения ПВО двух стран.

"На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по назначению", - заявил офицер российских войск.

Сообщается, что Лукашенко ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами.

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