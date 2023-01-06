Россияне ударили по Краматорску и Курахово на Донетчине: один человек ранен
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские захватчики 6 января нанесли удары по городам Краматорск и Курахово Донецкой области, один человек ранен.
Источник: Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом".
Детали: По его словам, предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Позже Тимошенко сообщил об обстрелах оккупантами областного города Курахово. Он сообщил, что россияне ударили по центу населенного пункта - есть попадание в частный дом, повреждены окна и фасад.
Также российские снаряды попали в 2 многоквартирных дома - повреждены кровли.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по Кураховской городской больнице, в частности по инфекционному отделению, где находился 21 человек. Ранена работница больницы - ей оказывается медицинская помощь.
Что предшествовало:
- В четверг 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
- При этом в 12:47 пятницы по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, поскольку в Беларуси взлетели истребители РФ.
- Однако министерство обороны РФ цинично утверждает, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине.