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Россияне ударили по Краматорску и Курахово на Донетчине: один человек ранен

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 13:12
Фото: Telegram Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские захватчики 6 января нанесли удары по городам Краматорск и Курахово Донецкой области, один человек ранен. 

Источник: Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом".

Детали: По его словам, предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Позже Тимошенко сообщил об обстрелах оккупантами областного города Курахово. Он сообщил, что россияне ударили по центу населенного пункта - есть попадание в частный дом, повреждены окна и фасад.

 

Также российские снаряды попали в 2 многоквартирных дома - повреждены кровли.

 

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Кураховской городской больнице, в частности по инфекционному отделению, где находился 21 человек. Ранена работница больницы - ей оказывается медицинская помощь.

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Что предшествовало:

  • В четверг 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • При этом в 12:47 пятницы по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, поскольку в Беларуси взлетели истребители РФ.
  • Однако министерство обороны РФ цинично утверждает, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине.

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Темы: Краматорсквойна
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