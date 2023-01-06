Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Краматорску и Курахово на Донетчине: один человек ранен

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 12:12
Россияне ударили по Краматорску и Курахово на Донетчине: один человек ранен
Фото: Telegram Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские захватчики 6 января нанесли удары по городам Краматорск и Курахово Донецкой области, один человек ранен. 

Источник: Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом".

Реклама:

Детали: По его словам, предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Позже Тимошенко сообщил об обстрелах оккупантами областного города Курахово. Он сообщил, что россияне ударили по центу населенного пункта - есть попадание в частный дом, повреждены окна и фасад.

 

Также российские снаряды попали в 2 многоквартирных дома - повреждены кровли.

ВИДЕО ДНЯ
 

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Кураховской городской больнице, в частности по инфекционному отделению, где находился 21 человек. Ранена работница больницы - ей оказывается медицинская помощь.

Что предшествовало:

  • В четверг 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • При этом в 12:47 пятницы по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, поскольку в Беларуси взлетели истребители РФ.
  • Однако министерство обороны РФ цинично утверждает, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине.

Темы: Краматорсквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Краматорск
В Краматорске раздались звуки взрывов – СМИ
Краматорск: история иностранных волонтеров, выживших после ракетной атаки на Ria Pizza
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
Последние новости
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
Все новости...
Реклама: