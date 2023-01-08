Данилов: Нам предлагают корейский вариант, но корейцы о нем жалеют

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что россияне собираются предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий разделение страны.

Источник: Данилов в интервью, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель" (по которой были разделены Северная и Южная Кореи - ред.). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать - это "38 параллель".

Но, недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что надо ради сохранения... Сегодня имеют проблемы".

Детали: Данилов также сообщил, что замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они (россияне - ред.) готовы на многие уступки, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть с сегодня на сегодня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".

Секретарь СНБО вновь отметил, что многие маркеры свидетельствуют о возможном обострении боевых действий в феврале.

Прямая речь: "Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации.

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Сейчас есть большое желание втянуть Беларусь в открытое противостояние. Делаются определенные провокации по этому поводу российскими спецслужбами. Все это дает нам основания говорить о том, что мы можем иметь такое обострение".

Что предшествовало: Недавно Данилов заявил, что Россия готовится к обострению ситуации в феврале, а заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак проводит встречи с европейцами и склоняет к подписанию якобы мирных соглашений а-ля "Минск-3".