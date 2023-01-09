Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ разоблачила в Днепре подпольных "партийцев Шария": готовили провокации

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 января 2023, 11:58
СБУ разоблачила в Днепре подпольных партийцев Шария: готовили провокации
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении в Днепре подпольной ячейки запрещенной партии Шария, которая готовилась совершать массовые беспорядки.

Источник: пресс-служба СБУ на официальных страницах и в комментарии УП

Дословно: "В результате контрдиверсионных мероприятий в областном центре удалось предупредить противоправную деятельность регионального "отделения" запрещенной "партии Шария".

Реклама:

В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции с алгоритмом действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

 

Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона".

 

Детали: Спецслужба также отмечает, что нашла "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донецкой области, который прибыл в Днепр под видом переселенца.

Находясь на постоянной связи с представителями Анатолия Шария, которые скрываются за рубежом, он обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме.

Для конспирации контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего проживания.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в квартире организатора "подполья" склады с вражескими изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность.

Сейчас изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

В пресс-службе СБУ УП уточнили, что пока никто не задержан, вопрос объявления подозрений будет решаться после получения соответствующих выводов экспертизы.

Уголовное производство расследуется по статье УКУ относительно действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Предыстория:

  • 5 мая 2022 года стало известно, что в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. Позже суд в Испании отпустил его под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции. Украина приступила к соответствующей процедуре.
  • 16 июня восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария".
  • Верховный Суд на заседании 6 сентября отклонил апелляционную жалобу пророссийской политсилы и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Темы: СБУДнепрШарий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: