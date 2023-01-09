СБУ разоблачила в Днепре подпольных "партийцев Шария": готовили провокации

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении в Днепре подпольной ячейки запрещенной партии Шария, которая готовилась совершать массовые беспорядки.

Источник: пресс-служба СБУ на официальных страницах и в комментарии УП

Дословно: "В результате контрдиверсионных мероприятий в областном центре удалось предупредить противоправную деятельность регионального "отделения" запрещенной "партии Шария".

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В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции с алгоритмом действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона".

Детали: Спецслужба также отмечает, что нашла "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

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По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донецкой области, который прибыл в Днепр под видом переселенца.

Находясь на постоянной связи с представителями Анатолия Шария, которые скрываются за рубежом, он обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме.

Для конспирации контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего проживания.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в квартире организатора "подполья" склады с вражескими изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность.

Сейчас изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

В пресс-службе СБУ УП уточнили, что пока никто не задержан, вопрос объявления подозрений будет решаться после получения соответствующих выводов экспертизы.

Уголовное производство расследуется по статье УКУ относительно действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

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