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Повестки через "Дія" не планируются – Минцифры

"Украинская правда"Понедельник, 9 января 2023, 13:02
Повестки через Дія не планируются – Минцифры
Руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник, фото Минцифры - thedigital.gov.ua

Новый порядок взятия на военный учет не предусматривает, что повестки будут поступать через приложение "Дія", заверили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Источник: руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии "The Village Украина"

Прямая речь: "Ни это постановление, ни какое-либо другое не предполагает поступление повесток через "Дія". В нашем плане работы пока нет таких задач".

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Детали: Согласно постановлению Кабинета министров, у "Дія" должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.

"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины", – отмечают в Минцифре.

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"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дія. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавляет руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

Этому предшествовало: Новый порядок взятия на военный учет Кабмин Украины утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу.

Теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Делать это можно будет традиционно, а можно через приложение "Дія", но пока неизвестно, когда начнет работать эта функция.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины информируют о начале очередного призыва на срочную военную службу граждан Украины, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, а также способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае мобилизации и в военное время.

Темы: мобилизацияДіядиджитализация
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