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Нардеп Аксенов, имеющий российский паспорт, сложил мандат

Ирина БалачукПонедельник, 9 января 2023, 14:11
Нардеп Аксенов, имеющий российский паспорт, сложил мандат
Андрей Аксенов. Фото wikimedia.org

Народный депутат Андрей Аксенов, имеющий российский паспорт и поддерживавший идею незаконных референдумов, написал заявление о сложении мандата.

Источник: нардеп Ирина Геращенко в Facebook и нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Геращенко: "Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Напомню, этот, прости Господи, народный избранник, представляет многострадальный 50-й округ в Донецкой области".

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Прямая речь Железняка: "Еще один депутат сложил мандат. Андрей Аксенов. Когда Рада проголосует это решение, то в Парламенте останется рекордно малое количество нардепов. Только 415".

Детали: По словам Геращенко, Аксенов "ни разу не выступил в ВР, не имеет законов и инициатив, не сделал ни одного заявления по поводу российской агрессии и уничтожения россиянами Донбасса".

Также сообщалось, что у него есть российский паспорт.

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Предыстория:

  • Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в Доброполье в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
  • В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
  • Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.
  • Кроме того, сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
  • На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей (более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании).
  • 19 мая 2021 года Аксенов принес присягу нардепа под крики: "Ганьба".

Темы: Верховная РадаДонецкая область
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