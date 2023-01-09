Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп Аксенов, имеющий российский паспорт, сложил мандат

Ирина БалачукПонедельник, 9 января 2023, 15:11
Андрей Аксенов. Фото wikimedia.org

Народный депутат Андрей Аксенов, имеющий российский паспорт и поддерживавший идею незаконных референдумов, написал заявление о сложении мандата.

Источник: нардеп Ирина Геращенко в Facebook и нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Геращенко: "Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Напомню, этот, прости Господи, народный избранник, представляет многострадальный 50-й округ в Донецкой области".

Прямая речь Железняка: "Еще один депутат сложил мандат. Андрей Аксенов. Когда Рада проголосует это решение, то в Парламенте останется рекордно малое количество нардепов. Только 415".

Детали: По словам Геращенко, Аксенов "ни разу не выступил в ВР, не имеет законов и инициатив, не сделал ни одного заявления по поводу российской агрессии и уничтожения россиянами Донбасса".

Также сообщалось, что у него есть российский паспорт.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в Доброполье в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
  • В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
  • Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.
  • Кроме того, сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
  • На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей (более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании).
  • 19 мая 2021 года Аксенов принес присягу нардепа под крики: "Ганьба".

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Верховная РадаДонецкая область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Встреча омбудсменов Украины и РФ в Турции: стали известны детали

Жеваго вышел под залог в 1 миллион евро, отмечается в полиции – источник

Митрополит УПЦ МП предстанет перед судом: грозит до 8 лет – СБУ

Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины – разведка

Джавелина, Кий, Мрия, Земфира: как украинцы называли детей в 2022 году

Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения - Укрэнерго 

Все новости...
Верховная Рада
Украинский депутат будет баллотироваться в президенты ПАСЕ
Парламентский кризис: почему так долго работают над лишением полномочий депутатов из ОПЗЖ?
"Батькивщина" и "Слуга народа" опубликовали позицию относительно мандатов ОПЗЖ
Последние новости
15:37
Петр Порошенко: "Формула "Армія. Мова. Віра" стала общепринятой"
15:24
Польша обратится в Конгресс США по поводу репараций от Германии за Вторую мировую
15:19
Под Соледаром ВСУ работают на максимальное истощение врага – Череватый
15:15
Самолеты российских авиакомпаний испытывают массовые поломки
14:56
инфографикаПоследние 8 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений – ученые "Коперника"
14:54
Брак с матерями-одиночками: на Житомирщине разоблачили мошенническую схему выезда за границу
14:50
Польские полицейские передали украинским пограничникам 10 генераторов
14:48
Встреча омбудсменов Украины и РФ в Турции: стали известны детали
14:39
Дефицит бюджета РФ в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей - Минфин РФ
14:31
Латвия может предоставить Украине новую партию Stinger
Все новости...