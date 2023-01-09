Нардеп Аксенов, имеющий российский паспорт, сложил мандат

Народный депутат Андрей Аксенов, имеющий российский паспорт и поддерживавший идею незаконных референдумов, написал заявление о сложении мандата.

Источник: нардеп Ирина Геращенко в Facebook и нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Геращенко: "Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Напомню, этот, прости Господи, народный избранник, представляет многострадальный 50-й округ в Донецкой области".

Прямая речь Железняка: "Еще один депутат сложил мандат. Андрей Аксенов. Когда Рада проголосует это решение, то в Парламенте останется рекордно малое количество нардепов. Только 415".

Детали: По словам Геращенко, Аксенов "ни разу не выступил в ВР, не имеет законов и инициатив, не сделал ни одного заявления по поводу российской агрессии и уничтожения россиянами Донбасса".

Также сообщалось, что у него есть российский паспорт.

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