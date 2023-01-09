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Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве - постпред Швеции

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 17:41

Постоянный представитель Швеции при Евросоюзе Ларс Даниэльссон заявил, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Брюсселе в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Даниэльссон сообщил, что "Украина и военная агрессия против Украины будет доминировать над всем, что Швеция будет делать во время председательства" в ЕС. Стокгольм намерен способствовать "сильному желанию" Киева приблизиться к членству в ЕС.

По его словам, Евросоюз уже сделал много для поддержки Украины, "однако надо делать больше, чтобы процесс поддержки - гуманитарной, финансовой, военной - не прекращался".

Дипломат также сообщил, что Швеция будет заниматься поиском возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершил военные преступления в Украине, и для использования замороженных российских активов для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение.

Но впоследствии стало известно, что в Европейском Союзе пока не подтверждают, что саммит состоится в Киеве, а не Брюсселе.

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На сайте Европейского совета до сих пор не указано место проведения саммита.

По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был быть в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.

О достигнутых по итогам последнего саммита договоренностях читайте в статье - Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС.

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Темы: ЕвропаКиев
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