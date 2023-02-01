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Италия усилила охрану дипмиссий из-за серии атак по всему миру

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 07:40
фото: twitter ЕП

Правительство Италии усилило охрану своих дипломатических представительств по всему миру в ответ на рост количества нападений на дипмиссии страны за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, заявил во вторник министр иностранных дел Антонио Таяни.

Таяни назвал почти с десяток инцидентов с конца ноября - нападения вандалов и использование взрывных устройств - ростом террористических атак со стороны неформальной анархической сети, которая действует в знак солидарности с заключенным итальянским боевиком.

Речь о нападениях, которые нанесли ущерб итальянским дипломатическим объектам в Аргентине, Боливии, Германии, Греции, Португалии, Испании и Швейцарии. 

"Очевидно, что существует международная солидарность (между анархистами), и поэтому атака на Италию, на итальянские институты осуществляется по всему миру", - сказал Таяни.

Министр добавил, что во всех посольствах и консульствах Италии усилена охрана, а также - в министерстве иностранных дел.

По мнению итальянского МИД, сеть включает как итальянцев, так и анархистов из других стран, которые действуют согласованно. Он ссылался на граффити, написанные на каталонском языке на здании консульства Италии в Барселоне.

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Самой серьезной из атак был подрыв двух автомобилей возле резиденции итальянского дипломата в Афинах в начале декабря. 

Нападения, а также серия протестов происходят в знак солидарности с Альфредо Коспито, который голодает с октября в знак протеста против строгого тюремного режима.  55-летний преступник отбывает 10 лет лишения свободы за выстрел в ногу руководителю подконтрольной государству энергетической компании и 20 лет за серию нападений с использованием динамита. 

Темы: Италия
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