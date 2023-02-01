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Італія посилила охорону дипмісій через серію атак по всьому світу

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 06:40
Італія посилила охорону дипмісій через серію атак по всьому світу
фото: twitter ЄП

Уряд Італії посилив охорону своїх дипломатичних представництв по всьому світу у відповідь на зростання кількості нападів на дипмісії країни за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, заявив у вівторок міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Таяні назвав майже з десяток інцидентів з кінця листопада - напади вандалів та використання вибухових пристроїв - зростанням терористичних атак з боку  неформальної анархічної мережі, яка діє на знак солідарності з ув’язненим італійським бойовиком.

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Мова про напади, які завдали шкоди італійським дипломатичним об’єктам в Аргентині, Болівії, Німеччині, Греції, Португалії, Іспанії та Швейцарії. 

"Очевидно, що існує міжнародна солідарність (між анархістами), і тому атака на Італію, на італійські інституції здійснюється по всьому світу", - сказав Таяні.

Міністр додав, що в усіх посольствах і консульствах Італії посилено охорону, а також - у міністерстві закордонних справ.

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На думку італійського МЗС, мережа включає як італійців, так і анархістів з інших країн, які діють узгоджено. Він посилався на графіті, написані каталонською мовою на будівлі консульства Італії в Барселоні.

Найсерйознішою з атак був підрив двох автомобілів біля резиденції італійського дипломата в Афінах на початку грудня. 

Напади, а також серія протестів відбуваються на знак солідарності з Альфредо Коспіто, який голодує з жовтня на знак протесту проти суворого тюремного режиму.  55-річний злочинець відбуває 10 років позбавлення волі за постріл у ногу керівнику підконтрольної державі енергетичної компанії та 20 років за серію нападів з використанням динаміту. 

Теми: Італія
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