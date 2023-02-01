У нардепа из "батальона Монако" Столара тоже идут обыски

Служба безопасности Украины 1 февраля проводит обыски у столичного застройщика и народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В СБУ "Украинской правде" подтвердили следственные действия. Подробности обещают позже.

Что предшествовало: Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье, недавно вернулись в Украину и посетили заседание парламента.

УП также сообщала, что после посещения Верховной Рады и гарантирования сохранения мандатов "до завершения каденции" депутаты от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович решили вернуться в Дубай и Монако соответственно. Абрамовичу удалось выехать из страны, а вот Столару - нет.