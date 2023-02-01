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Украина находится в преддверии очень активной фазы войны – разведка

Ирина БалачукСреда, 1 февраля 2023, 14:30
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Украина находится накануне "очень активной фазы" войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте, считают в Главном управлении разведки Минобороны.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире канала Freedom

Прямая речь Юсова: "Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март – будут очень активные действия".

Детали: По его словам, сейчас ситуация на фронте тяжелая – враг продолжает наступательные действия.

Юсов отметил, что россияне понимают, что усиливается международная поддержка Украины и что скоро будет следующий "Рамштайн", поэтому продолжают бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также преступников из ЧВК "Вагнер" и других частных военных компаний.

По словам Юсова, потери врага намного больше, чем в украинской армии, но россиянам ничего не остается, как пытаться воевать "количеством".  

"Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественные, так и помощь от международных партнеров, – это то, что в конечном итоге переломи ход этих наступательных действий", – подытожил представитель разведки.

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Темы: разведкаУкраинавойна
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