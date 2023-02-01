Украина находится в преддверии очень активной фазы войны – разведка
Украина находится накануне "очень активной фазы" войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте, считают в Главном управлении разведки Минобороны.
Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире канала Freedom
Прямая речь Юсова: "Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март – будут очень активные действия".
Детали: По его словам, сейчас ситуация на фронте тяжелая – враг продолжает наступательные действия.
Юсов отметил, что россияне понимают, что усиливается международная поддержка Украины и что скоро будет следующий "Рамштайн", поэтому продолжают бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также преступников из ЧВК "Вагнер" и других частных военных компаний.
По словам Юсова, потери врага намного больше, чем в украинской армии, но россиянам ничего не остается, как пытаться воевать "количеством".
"Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественные, так и помощь от международных партнеров, – это то, что в конечном итоге переломи ход этих наступательных действий", – подытожил представитель разведки.
Предыстория:
- Ранее в ГУР заявляли, что весна и начало лета будут решающими в российско-украинкой войне – если новое наступление оккупантов провалится, то это будет концом России и диктатора Путина.
- В Институте изучении войны (ISW) указывают на то, что Россия, вероятно, задействовала еще не все резервы, она усиливает войско на Донбассе, готовясь к наступлению.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал по поводу наступления россиян, что не исключает "ни одного сценария в ближайшие две-три недели" и что "главные бои еще впереди".