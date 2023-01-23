Весна и начало лето будут решающими в войне – ГУР
Весна и начало лета будут решающими в российско-украинкой войне – если новое наступление оккупантов провалится, то это будет концом России и диктатора Путина.
Источник: заместитель начальника военной разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью DELFI
Прямая речь Скибицкого: "Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина".
Детали: Отвечая на вопрос о том, может ли война закончиться в 2023 году, заместитель начальника ГУР ответил, что они пока не могут заглядывать далеко, поскольку должны пройти этот первый этап – весну и начало лета.
По словам Скибицкого, смена российского военного руководства, окончание первого этапа мобилизации и перегруппировки российской армии свидетельствуют о том, что основная активность россиян будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.
В разведке ожидают, что приблизительно в феврале – марте будут бои за эти две области, а россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную.
Скибицкий отметил, что главное поле боя будет на Донбасе, что подтверждают бои за Бахмут и Соледар.
"Когда весна и начало лета будут позади, может быть, мы сможем начать говорить об окончании войны", – подытожил заместитель начальника ГУР.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может победить в войне с Россией уже в 2023 году, если украинцы будут сохранять крепость.
- В сентябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым – это произойдет с оружием и довольно скоро. Он уточнил, что освобождение Крыма будет "не летом, а до конца весны, возможно, чуть раньше" в 2023 году.
- В конце года Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – и силой и дипломатией.