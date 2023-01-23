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Весна и начало лето будут решающими в войне – ГУР

Ирина БалачукПонедельник, 23 января 2023, 12:40
Весна и начало лето будут решающими в войне – ГУР
Российский танк. Фото иллюстративное с сайта ГУР

Весна и начало лета будут решающими в российско-украинкой войне – если новое наступление оккупантов провалится, то это будет концом России и диктатора Путина.

Источник: заместитель начальника военной разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью DELFI

Прямая речь Скибицкого: "Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина".

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Детали: Отвечая на вопрос о том, может ли война закончиться в 2023 году, заместитель начальника ГУР ответил, что они пока не могут заглядывать далеко, поскольку должны пройти этот первый этап – весну и начало лета.

По словам Скибицкого, смена российского военного руководства, окончание первого этапа мобилизации и перегруппировки российской армии свидетельствуют о том, что основная активность россиян будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.

В разведке ожидают, что приблизительно в феврале – марте будут бои за эти две области, а россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную.

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Скибицкий отметил, что главное поле боя будет на Донбасе, что подтверждают бои за Бахмут и Соледар.

"Когда весна и начало лета будут позади, может быть, мы сможем начать говорить об окончании войны", – подытожил заместитель начальника ГУР.

Предыстория: 

Темы: войнаразведка
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