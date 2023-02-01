Главные бои еще впереди – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал по поводу наступления россиян, что не исключает "ни одного сценария в ближайшие две-три недели" и что "главные бои еще впереди".

Источник: Данилов в интервью Sky News

Прямая речь: "Россия готовится к максимальной эскалации. Она стягивает все возможное, проводит учения и тренировки".

"Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели".

"Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь".

"Мы прошли через большой сложный период, но я осознаю, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне".

"Мы обязательно победим, потому что за нами стоит весь мир".

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Детали: Данилов не исключает, что президент России Владимир Путин попытается осуществить еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года - возможно, даже приурочив ее к годовщине вторжения.

Он также отметил, что украинские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития событий и на этот раз имеют значительно большую поддержку от западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад.

Секретарь СНБО предполагает, что участие в новом масштабном наступлении РФ будет принимать примерно половина из более 320 тыс. мобилизованных.

И часть из них уже переброшена в Украину.

Напомним: Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, что новое наступление России может начаться в феврале-марте – до того, как Киев получит танки из США и Европы.