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Лубинец требует срочно пустить его к Саакашвили

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 февраля 2023, 21:21
СКРИНШОТ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует допустить его к гражданину Украины Михеилу Саакашвили и призывает правозащитников повлиять на властей Грузии.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "В очередной раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины. Ведь несколько раз общался с омбудсменом Грузии и написал несколько писем в Министерство юстиции и не получил никакого ответа.

То, что мы видим на фото и видео - это пытки гражданина Украины. Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи".

Детали: Лубинец также обратился к правозащитникам, призывая повлиять на властей Грузии.

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Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили на судебном заседании по видеосвязи продемонстрировал, в каком ужасном физическом состоянии он находится, связь прервали.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что власти Грузии медленно убивают бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • В Грузии происходит судебный процесс относительно возможной отсрочки тюремного наказания Саакашвили. Сейчас Саакашвили, который находится в тбилисской клинике Vivamedi, перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.
  • В мае Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

Темы: СаакашвилиомбудсменГрузия
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