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РФ снова выпустила воздушные шары, ситуацию контролирует ПВО Украины

Валентина РоманенкоВторник, 14 февраля 2023, 14:33
РФ снова выпустила воздушные шары, ситуацию контролирует ПВО Украины
угловой отражатель РФ, который считается анахронизмом, в руках министра обороны Украины Резникова фото МОУ

В воздушном пространстве Украины 14 февраля фиксируются такие воздушные цели, как шары с угловыми отражателями, запущенные врагом.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля были зафиксированы над Днепропетровской областью -ред.) Украинская Противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью.

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В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая".

Детали: На уточняющий вопрос, могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой, Игнат отметил, что не владеет соответствующими данными, однако сказал, что такие шары теоретически могут залететь в пространство соседних иностранных государств, поскольку меняют направление в зависимости от силы и направления ветра.

Эти шары могут быть разного размера (диаметром метр - полтора), но достаточного для подъема углового отражателя.

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Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения нашей ПВО, как ложную цель, растолковал спикер Воздушных сил.

Радиолокационные отражатели на них являются средством увеличения заметности.

Что предшествовало: Ранее во вторник 14 февраля молдовские СМИ сообщили о закрытии авиапространства страны из соображений безопасности.

В сети появились неподтвержденные сообщения о движении по воздушному пространству Украины БПЛА неизвестного типа или воздушных шаров с угловыми отражателями в направлении Молдовы.

После многочасового закрытия Молдова снова открыла свое авиапространство, однако причины паузы пока фициально не разглашают.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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