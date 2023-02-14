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В Москве вспыхнул масштабный пожар

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 00:42
В Москве вспыхнул масштабный пожар
Пожар в Москве. Скрин с видео

В столице России произошел масштабный пожар, загорелся автосервис.

Источники: "Москва 24", "ТАСС", "РИА Новости"

Детали: В северо-восточном районе Москвы, на улице Декабристов, произошел пожар на территории одного из автосервисов. Сотрудники МЧС спасли трех человек.

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Сообщается, что внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, также из-за возгорания частично обвалилась кровля.

По данным "РИА Новости", огонь удалось локализовать на территории 1,5 тыс. кв. м. Тушение осложняется тем, что в здании находятся покрышки и масла.

 

По информации "ТАСС", на втором этаже здания из-за пожара заблокированы два человека.

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Пожар вспыхнул вблизи Научно-исследовательского института точных приборов, который занимается разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.

Обновлено в 02:20. "РИА Новости" сообщили о ликвидации пожара в Москве.

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Темы: пожарРосcия
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