В Москве вспыхнул масштабный пожар
В столице России произошел масштабный пожар, загорелся автосервис.
Источники: "Москва 24", "ТАСС", "РИА Новости"
Детали: В северо-восточном районе Москвы, на улице Декабристов, произошел пожар на территории одного из автосервисов. Сотрудники МЧС спасли трех человек.
Сообщается, что внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, также из-за возгорания частично обвалилась кровля.
По данным "РИА Новости", огонь удалось локализовать на территории 1,5 тыс. кв. м. Тушение осложняется тем, что в здании находятся покрышки и масла.
По информации "ТАСС", на втором этаже здания из-за пожара заблокированы два человека.
Пожар вспыхнул вблизи Научно-исследовательского института точных приборов, который занимается разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.
Обновлено в 02:20. "РИА Новости" сообщили о ликвидации пожара в Москве.
Что этому предшествовало:
- 13 февраля в Ярославской области России произошел взрыв на газопроводе, из-за чего возник огромный пожар.
- В тот же день в российском Красноярске вспыхнул масштабный пожар на складе.