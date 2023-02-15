В Старобельск в субботу привезли 20 грузовиков с ранеными россиянами – Генштаб ВСУ

В хирургию старобельской больницы, где российские оккупанты Луганщины развернули военный госпиталь, в субботу 11 февраля привезли около 20 грузовиков с ранеными захватчиками.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 15 февраля

Дословно: "В Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами.

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По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами".

Детали: 15 февраля, на 357 сутки полномасштабной войны, авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 3 района сосредоточения живой силы противника и 2 его склада боеприпасов.

Тем временем Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток армия РФ нанесла 17 авиационных ударов.

Кроме того, враг совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил РБ и вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск.

В то же время, противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций украинских подразделений, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Вражескому огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Красное, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Крохмальное, Чернещину Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздоловку и Степное Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди них – Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в частности, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Темировка, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Запорожское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львовское, Тягинку, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.