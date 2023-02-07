Нардепы проголосовали за нового главу МВД
Вторник, 7 февраля 2023, 11:48
Верховная Рада назначила на должность министра внутренних дел Игоря Клименко, который до этого временно исполнял обязанности руководителя министерства.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
Детали: По данным Железняка, за соответствующее постановление - проголосовал 321 депутат.
По фракциям:
СН - 224
ЕС - 0
Батькивщина - 18
ВИДЕО ДНЯ
Платформа за жизнь и мир - 18
"За майбутнє" - 13
Голос - 1
"Довіра" - 13
"Відновлення України" - 17
Внефракционные - 17
Нардеп отмечает, что Клименко представлял премьер - министр Денис Шмыгаль. Обошлось без президента.
Что предшествовало: Премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- Кабинет министров возложил обязанности министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.