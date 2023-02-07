Нардепы проголосовали за нового главу МВД

Верховная Рада назначила на должность министра внутренних дел Игоря Клименко, который до этого временно исполнял обязанности руководителя министерства.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: По данным Железняка, за соответствующее постановление - проголосовал 321 депутат.

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Нардеп отмечает, что Клименко представлял премьер - министр Денис Шмыгаль. Обошлось без президента.

Что предшествовало: Премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.

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