Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 и присоединится к коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16, если таковая будет.

Источник: Дуда в интервью "Укринформу"

Детали: В частности, Дуда заявил, что подготовка пилота F-16, является длительным процессом: "Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения".

Зато на МиГ-29 или Су украинские пилоты "готовы летать на них практически сразу".

Прямая речь: "На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, несомненно, если будут переданы самолеты МиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно.

Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос".

Детали: По его словам, в вопросе предоставления Польшей Украине истребителей F-16 есть "проблема", поскольку их в Польше "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны".

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Он сообщил, что сейчас в Польше ожидают самолеты F-35 и FA-50, закупленные в США и Южной Корее.

Прямая речь: "Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками".

Детали: Пока непонятно о каком количестве истребителей идет речь, однако в феврале 2022 года украинский парламент просил у европейских стран предоставить Украине МиГ-29. В частности, 28 самолетов из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, 14 Су-25 из Болгарии.

В Польше также есть 48 американских истребителей.

Что было раньше: В прошлом году Польша была готова передать свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина.

В то же время, Польша просила США предоставить ей самолеты на замену, но в США эту идею отвергли.

Предыстория:

Воздушные силы ВСУ отмечали, что считают приоритетом получение многофункциональных истребителей.

Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.

Компания-производитель американских истребителей F-16 заявила, что готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО.

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