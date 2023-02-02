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Премьер Польши: Путин думает наступать с двух-трех направлений и может снова атаковать Киев

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 11:32
Матуеш Моравецкий, фото из его Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что президент России Владимир Путин снова нападет на Киев, потому что хочет доказать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, заключается в том, чтобы окружить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений", - сказал глава польского правительства.

"Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать нападения с белорусской северной части Украины, так что Киев будет окружен с запада", - добавил Моравецкий.

Он отметил, что зима сейчас достаточно мягкая, а это означает, что почва не подходит для тяжелых танков и артиллерии.

"Поэтому Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет вся грязь, болота и не очень хорошо подготовленная почва для наступления... Из всей информации, которую я имею из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление россиян, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень тяжелое наступление", - сказал Моравецкий.

Он считает, что президент Путин может во второй раз напасть на украинскую столицу.

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"Я думаю, что, к сожалению, он не только полон ненависти к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть это опасение", - добавил Моравецкий.

Он отметил, что глава Кремля "мобилизовал много новых солдат, около 200-250 тысяч". "Нельзя забывать, что ресурсы России действительно большие, а карманы глубокие. У них много боеприпасов, много оружия и много людей", - сказал польский премьер он.

Ранее Моравецкий допустил передачу Украине многоцелевых истребителей F-16 или другой авиации в тесной координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль мобилизовал "500 000 российских солдат" и что в феврале возможно наступление российской армии на востоке или на юге Украины.

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов сказал, что не исключает "любого сценария в ближайшие две-три недели" и что президент России Владимир Путин попытается осуществить новую атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года.

Темы: войнаКиевРосcияУкраина
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