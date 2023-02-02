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Резников: Под годовщину вторжения Россия может начать наступление на двух направлениях

Елена РощинаЧетверг, 2 февраля 2023, 00:06
Резников: Под годовщину вторжения Россия может начать наступление на двух направлениях
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО, поскольку ожидает наступления российской армии на востоке или на юге.

Источник: Алексей Резников в эфире BFMTV

Прямая речь: "Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая то, что они  (россияне, – ред.) живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля…

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Мы не недооцениваем нашего врага".

Детали: Резников сказал о "500 000 российских солдат", мобилизованных Кремлем.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше", – пояснил министр обороны Украины.

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По мнению Резникова, Вооруженные силы РФ "могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг".

Это сценарий, к которому готовится Киев и который побуждает президента Владимира Зеленского и его правительство просить о новой военной помощи у союзников по НАТО, отмечает BFMTV.

Прямая речь Резникова: "Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Поэтому необходимо оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива".

Детали: Министр обороны Украины поблагодарил Францию за отправку 12 новых пушек "Цезарь".

Он отметил необходимость быстрого получения Украиной "воздушных средств".

Резников попросил учить украинских пилотов на самолетах, которые, вероятно, предоставят страны-союзницы.

Напомним: Представители власти, разведка и эксперты считают, что Россия готовится к новому наступлению в феврале-марте и что ближайшие несколько месяцев могут быть особенно тяжелыми для Украины, но решающими в войне.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что не исключает "никакого сценария в ближайшие две-три недели" и что "главные бои еще впереди". По его мнению, президент России Владимир Путин попытается осуществить новую атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года, – возможно, приурочив ее к годовщине вторжения.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сказал, что Украина находится на пороге "очень активной фазы" войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте.

Темы: РезниковвойнаРосcия
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