В Украине исчерпываются запасы деталей и ракет к советским боевым самолетам, которые использует украинская армия.

Источник: украинский пилот "Джус" в интервью FT

Детали: Пилот рассказал, что украинская армия критически нуждается в западных боевых самолетах, чтобы быть более эффективной в борьбе против россиян.

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Прямая речь: "Мы стараемся использовать по-максимуму наши старые самолеты и ракеты, но, к сожалению, это не всегда эффективно для наших целей. Все наши самолеты были изготовлены в СССР, по большому счету в России. Мы не можем их использовать вечно. Наше оборудование и боезапасы также ограничены.

День, когда мы останемся без ракет, без запчастей для самолетов, все ближе и ближе. В недалеком будущем мы можем совсем остаться без тактической авиации".

Детали: "Джус" рассказал, что Украина не может просто ждать, потому что должна защищать жизни своих гражданских и военных. Он отметил, что западные истребители F-16 это оптимальный вариант, чтобы уничтожать цели в украинском небе.

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