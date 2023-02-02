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Украинский пилот рассказал FT, что в стране скоро будет нехватка самолетов и ракет

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 17:08
Фото: Милитарный

В Украине исчерпываются запасы деталей и ракет к советским боевым самолетам, которые использует украинская армия.

Источник: украинский пилот "Джус" в интервью FT

Детали: Пилот рассказал, что украинская армия критически нуждается в западных боевых самолетах, чтобы быть более эффективной в борьбе против россиян. 

Прямая речь: "Мы стараемся использовать по-максимуму наши старые самолеты и ракеты, но, к сожалению, это не всегда эффективно для наших целей. Все наши самолеты были изготовлены в СССР, по большому счету в России. Мы не можем их использовать вечно. Наше оборудование и боезапасы также ограничены.

День, когда мы останемся без ракет, без запчастей для самолетов, все ближе и ближе. В недалеком будущем мы можем совсем остаться без тактической авиации".

Детали: "Джус" рассказал, что Украина не может просто ждать, потому что должна защищать жизни своих гражданских и военных. Он отметил, что западные истребители F-16 это оптимальный вариант, чтобы уничтожать цели в украинском небе.       

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме после этого сказали, что США уже оказывают Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что "нет" от Соединенных Штатов относительно западных самолетов для Украины сейчас следует понимать как отказ только в этот конкретный момент времени, и такие "этапы отказа" Украина проходила со всем западным оружием.
  • Для своей защиты Украина нуждается в замене морально и физически устаревших советских самолетов различных типов единым типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16, в количестве до двух сотен бортов.

Темы: авиавойна
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