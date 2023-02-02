Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский пилот рассказал FT, что в стране скоро будет нехватка самолетов и ракет

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 16:08
Украинский пилот рассказал FT, что в стране скоро будет нехватка самолетов и ракет
Фото: Милитарный

В Украине исчерпываются запасы деталей и ракет к советским боевым самолетам, которые использует украинская армия.

Источник: украинский пилот "Джус" в интервью FT

Детали: Пилот рассказал, что украинская армия критически нуждается в западных боевых самолетах, чтобы быть более эффективной в борьбе против россиян. 

Реклама:

Прямая речь: "Мы стараемся использовать по-максимуму наши старые самолеты и ракеты, но, к сожалению, это не всегда эффективно для наших целей. Все наши самолеты были изготовлены в СССР, по большому счету в России. Мы не можем их использовать вечно. Наше оборудование и боезапасы также ограничены.

День, когда мы останемся без ракет, без запчастей для самолетов, все ближе и ближе. В недалеком будущем мы можем совсем остаться без тактической авиации".

Детали: "Джус" рассказал, что Украина не может просто ждать, потому что должна защищать жизни своих гражданских и военных. Он отметил, что западные истребители F-16 это оптимальный вариант, чтобы уничтожать цели в украинском небе.       

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме после этого сказали, что США уже оказывают Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что "нет" от Соединенных Штатов относительно западных самолетов для Украины сейчас следует понимать как отказ только в этот конкретный момент времени, и такие "этапы отказа" Украина проходила со всем западным оружием.
  • Для своей защиты Украина нуждается в замене морально и физически устаревших советских самолетов различных типов единым типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16, в количестве до двух сотен бортов.

Темы: авиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
авиа
Над московским аэропортом "Внуково" закрыли воздушное пространство – росСМИ
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: