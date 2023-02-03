Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Информация о российском паспорте Александра Лиева не соответствует действительности

Алена Мазуренко, Михаил ТкачПятница, 3 февраля 2023, 10:26
Информация о российском паспорте Александра Лиева не соответствует действительности
АЛЕКСАНДР ЛИЕВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Информация о российском паспорте Александра Лиева не получила подтверждения и не соответствует действительности. "Украинская правда" приносит извинения читателям и Александру Лиеву. Работа над ошибками также проведена.

Источники УП в украинской разведке 2 февраля сообщили, что у и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева есть якобы российский паспорт. Сам Лиев рассказал, что у него есть только украинское гражданство и никогда не было паспорта РФ.

Источник: комментарий Лиева "Украинской правде", источники УП в украинской разведке

Реклама:

Детали: "Украинская правда" сразу обратилась к Лиеву и он опроверг информацию о якобы гражданстве РФ.

Лиева шокировала эта информация и он сообщил, что на фото документа, который предоставили УП, изображен не он. Также там не верно указана его фамилия на английском языке.

Он считает, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Лиева: "Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского.

Я не подавался на гражданство другой страны.

Когда оккупировали Крым, там, действительно, раздавали людям российское гражданство без согласия, но в то время я уже давно работал на "Суспільному".

Согласно предоставленному УП фото, якобы российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году. Кроме того, там указано, что он родился в Москве, хотя на самом деле Лиев там не родился.

Обновлено: Позже Лиев записал видеообращение, где рассказал, что написал заявление об увольнении, а сегодня 2 февраля этот приказ подписали в Минобороны.

Также, по его словам, на снимке якобы "документа" не его подпись.

 

Предыстория: 

Темы: Минобороныпаспорт Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Минобороны
Новый выпуск УП.Чат: курткогейт, замена Резникова и трагедия в Днепре
Минобороны закупило миллион некачественных продуктовых наборов для военных - ОГП
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: