Ни слова о мобилизации: Путин почти 2 часа читал свое послание

Президент России Владимир Путин почти 2 часа читал свое послание Федеральному собранию, но за это время он не объявил ни о "победах" РФ на фронте, ни о новой волне мобилизации.

Источник: Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля

Детали: Путин свое обращение начал с того, что год назад он начал так называемую СВО (так в России называют войну против Украины – ред.) якобы для "ликвидации угрозы неонацистского режима" и что "шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед нами задачи".

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Российский диктатор повторил заученные мантры об "угрозе НАТО и Запада", о "поставках оружия Украине", о "притеснении жителей Донбасса" и о том, что "это они развязали войну, а мы (Россия – ред.) использовали силу, чтобы ее остановить".

Он также снова повторил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поставлять в Украину, тем далее Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ".

Путин также не смог оминуть тему "духовных крепов" и возмутился, что западные священники уже благословляют однополые браки. Российский диктатор пообещал "защитить российских детей от такой деградации".

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Он говорил о якобы "полной поддержке россиянами СВО", долго благодарил "народ, добровольцев, военных, врачей, водителей, которые снабжают фронт, учителей" и обещал "немедленно откликаться на нужды семей погибших бойцов".

Путин также заявил, что целью западных санкций было – заставить россиян страдать, но он уверяет, что дестабилизировать российское общество таким образом якобы "не удалась".

Российский диктатор рассказал о том, что вся страна сейчас работает "на победу", о том, как все "предприятия наращивают производство" и об "огромных перспективах" в разных отраслях, которые сейчас якобы "открываются в России".

Путин также заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ, мы уверены в себе, уверены в своих силах, правда за нами. Спасибо", – подытожил Путин.

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