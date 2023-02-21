Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ни слова о мобилизации: Путин почти 2 часа читал свое послание

Ирина БалачукВторник, 21 февраля 2023, 11:54
Ни слова о мобилизации: Путин почти 2 часа читал свое послание
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин почти 2 часа читал свое послание Федеральному собранию, но за это время он не объявил ни о "победах" РФ на фронте, ни о новой волне мобилизации.

Источник: Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля

Детали: Путин свое обращение начал с того, что год назад он начал так называемую СВО (так в России называют войну против Украины – ред.) якобы для "ликвидации угрозы неонацистского режима" и что "шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед нами задачи".

Реклама:

Российский диктатор повторил заученные мантры об "угрозе НАТО и Запада", о "поставках оружия Украине", о "притеснении жителей Донбасса" и о том, что "это они развязали войну, а мы (Россия – ред.) использовали силу, чтобы ее остановить".

Он также снова повторил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поставлять в Украину, тем далее Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ".

Путин также не смог оминуть тему "духовных крепов" и возмутился, что западные священники уже благословляют однополые браки. Российский диктатор пообещал "защитить российских детей от такой деградации".

ВИДЕО ДНЯ

Он говорил о якобы "полной поддержке россиянами СВО", долго благодарил "народ, добровольцев, военных, врачей, водителей, которые снабжают фронт, учителей" и обещал "немедленно откликаться на нужды семей погибших бойцов".

Путин также заявил, что целью западных санкций было – заставить россиян страдать, но он уверяет, что дестабилизировать российское общество таким образом якобы "не удалась".

Российский диктатор рассказал о том, что вся страна сейчас работает "на победу", о том, как все "предприятия наращивают производство" и об "огромных перспективах" в разных отраслях, которые сейчас якобы "открываются в России".

Путин также заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ, мы уверены в себе, уверены в своих силах, правда за нами. Спасибо", – подытожил Путин.

Предыстория:

Темы: РосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
Все новости...
Реклама: