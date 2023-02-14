Кабмин назначил Резникову нового первого заместителя
Кабинет министров на своем заседании во вторник назначил на должность первого заместителя министра обороны героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
Источник: сообщение представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука
Детали: Кабмин одновременно уволил Ивана Руснака с должности первого заместителя министра обороны Украины.
Других кадровых изменений правительство во вторник не проводило.
Справочно: Президент Владимир Зеленский присвоил Павлюку звание Героя Украины 4 марта 2022 года.
Павлюк - профессиональный военный. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.
В 2010-2015 годах будучи командиром 24 отдельной механизированной бригады участвовал в боях за освобождение Славянска, Красного Лимана, Краматорска, Лисичанска и других городов Донбасса.
С июля 2021 года по март 2022 года - командующий Операции объединенных сил. В марте 2022 года именно Павлюку была поручена организация обороны и обеспечения Киева.
Что этому предшествовало: 13 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым заместителем министра обороны Украины.
Псле этого министр обороны Алексей Резников сообщил, что хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития - волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции - экс-посла Андрея Шевченко.
Напомним:
- Издание ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дорожев два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- На фоне скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.