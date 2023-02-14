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Кабмин назначил Резникову нового первого заместителя

Александр ШумилинВторник, 14 февраля 2023, 16:21
Александр Павлюк: Фото Минобороны

Кабинет министров на своем заседании во вторник назначил на должность первого заместителя министра обороны героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Источник: сообщение представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука

Детали: Кабмин одновременно уволил Ивана Руснака с должности первого заместителя министра обороны Украины.

Других кадровых изменений правительство во вторник не проводило.

Справочно: Президент Владимир Зеленский присвоил Павлюку звание Героя Украины 4 марта 2022 года.

Павлюк - профессиональный военный. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В 2010-2015 годах будучи командиром 24 отдельной механизированной бригады участвовал в боях за освобождение Славянска, Красного Лимана, Краматорска, Лисичанска и других городов Донбасса.

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С июля 2021 года по март 2022 года - командующий Операции объединенных сил. В марте 2022 года именно Павлюку была поручена организация обороны и обеспечения Киева.

Что этому предшествовало: 13 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым заместителем министра обороны Украины.

Псле этого министр обороны Алексей Резников сообщил, что хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития - волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции - экс-посла Андрея Шевченко.

Напомним:

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Темы: РезниковКабинет министровМинобороны
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