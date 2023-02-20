Байден приехал в Киев

Президент США Джозеф Байден находится с визитом в Киеве 20 февраля.

Источник: фото и видео очевидцев, президент Владимир Зеленский в Telegram, Washington Post, New York Times, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: Байдена заметили возле Михайловского собора. Под звуки воздушной тревоги президент США почтил память погибших защитников Украины.

Позже то, что президент США находится в Киеве, официально подтвердил в Telegram Зеленский, опубликовав фото с Байденом.

Прямая речь Зеленского: "Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев".

Фото ОП

Детали: Издание Washington Post назвало визит Байдена "неожиданным, драматическим и рискованным".

Дословно Washington Post: "В понедельник президент Байден совершил драматический, необъявленный визит в Киев, демонстрируя сильную американскую поддержку Украине всего за четыре дня до годовщины полномасштабного вторжения России.

ВИДЕО ДНЯ

Этот рискованный визит в украинскую столицу, которая находится под угрозой ракетных обстрелов, свидетельствует о постоянной приверженности США, крупнейшего финансового и военного спонсора усилий Украины по отражению российских захватчиков на своей территории".

Издание отмечает, что в столице Украины был введен жесткий режим безопасности, движение автомобилей было остановлено, и даже пешеходы не могли попасть на некоторые улицы.

Вскоре после этого в городе сработала сирена воздушной тревоги. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Издание New York Times сообщило, что Байден прибыл в Киев по железной дороге. Визит в Киев состоялся тайно из соображений безопасности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал визит Байдена "стратегическим".

Прямая речь Ермака: "Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический. Решаются многие вопросы и будут ускорены те, которые подвисли.

Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия".

фото оП

Что было раньше: Утром 20 февраля в Киеве были перекрыты улицы в центре города, вблизи посольства США, а также дороги от посольства в сторону центрального железнодорожного вокзала.

"Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев сообщали, что в Киеве был перекрыт проспект Берестейский (ранее Победы – ред.) и бульвар Леси Украинки. Очевидцы выложили видео, на котором видно, как по этому маршруту проехал кортеж, основу которого составляли американские внедорожники.

Представители власти – ни украинской, ни американской – приезд Байдена не анонсировали. Эти меры безопасности вполне понятны во время войны.

Министерство иностранных дел сообщило, что в Киеве ожидается визит кого-то из "главных" западных партнеров Украины, заместитель министра обещал "сюрприз".

В то же время сообщалось, что президент США Джо Байден в течение 20-22 февраля посетит с визитом соседнюю Польшу.

Также были слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце января координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби заявлял, что президент США не отказался от идеи посетить Украину, но пока таких планов нет. Тогда же СМИ писали, что Байден рассматривает визит в Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения.

Также сообщалось, что 21 февраля в Украину приедет премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В рамках визита запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

20 февраля Украина отмечает День памяти Героев Небесной Сотни – печальную годовщину расстрелов мирных протестующих режимом беглого президента Виктора Януковича зимой 2014 года. Силовое противостояние между силовиками и безоружными протестующими продолжалось с 18 по 21 февраля 2014 года. Но 20 февраля погибло больше всего активистов Майдана – 47 человек.

Предыстория: