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Отношения "прочны как скала": росСМИ радостно цитируют китайского топ-дипломата в Москве

Евгений КизиловВторник, 21 февраля 2023, 18:00
Ван И и Николай Патрушев, фото: РИА Новости

Российский рупор пропаганды "РИА Новости" освещает визит самого высокопоставленного дипломата Китая Ван И в Москву и его встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Источник: "РИА Новости" в Telegram

Детали: Согласно сообщению, Ван И на встрече с Патрушевым заявил, что в условиях "переменчивой ситуации" в мире Москве и Пекину нужно "сверять часы", а китайско-российские отношения "прочны как скала" и "выдержат любые испытания" переменчивой международной ситуации.

Патрушев, в свою очередь, заявил, что углубление российско-китайской координации на международной арене приобретает особое значение, а курс на развитие стратегического партнерства с Китаем - безусловный приоритет внешней политики России.

 
Ван И с визитом в Москве
фото: РИА Новости

Что предшествовало:

  • 20 февраля Ван И прибыл в Москву. В МИД Китая анонсировали, что китайский дипломат проведет "углубленный обмен мнениями с российской стороной по развитию отношений КНР и РФ на новом этапе".
  • 21 февраля известное издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в ближайшие месяцы посетить Россию собирается и сам китайский лидер Си Цзиньпин.

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Темы: КитайРосcия
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