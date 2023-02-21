Российский рупор пропаганды "РИА Новости" освещает визит самого высокопоставленного дипломата Китая Ван И в Москву и его встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Источник: "РИА Новости" в Telegram

Детали: Согласно сообщению, Ван И на встрече с Патрушевым заявил, что в условиях "переменчивой ситуации" в мире Москве и Пекину нужно "сверять часы", а китайско-российские отношения "прочны как скала" и "выдержат любые испытания" переменчивой международной ситуации.

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Патрушев, в свою очередь, заявил, что углубление российско-китайской координации на международной арене приобретает особое значение, а курс на развитие стратегического партнерства с Китаем - безусловный приоритет внешней политики России.

Ван И с визитом в Москве фото: РИА Новости

Что предшествовало:

20 февраля Ван И прибыл в Москву. В МИД Китая анонсировали, что китайский дипломат проведет "углубленный обмен мнениями с российской стороной по развитию отношений КНР и РФ на новом этапе".

21 февраля известное издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в ближайшие месяцы посетить Россию собирается и сам китайский лидер Си Цзиньпин.