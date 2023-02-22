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В Китае отрицают намерения поставлять оружие России

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 февраля 2023, 12:30
В Китае отрицают намерения поставлять оружие России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН И ЛИДЕР КНР СИ ЦЗИНЬПИНЬ, ФОТО интерфакс

Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.

Источник: СNN со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Ван Вэньбиня и глави канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И

Детали: Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность предоставления "летальной поддержки" (оружия - ред.) России для войны против Украины, при этом обвинив США и НАТО в распространении фейков о роли КНР в войне.

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Он призвал НАТО "прекратить клеветать на Китай безосновательными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старой ментальности времен холодной войны – игры с нулевой суммой и блочной конфронтации – и прекратить разжигать вражду".

В то же время Ван И в Москве заявил, что страна будет "твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику", а отношения между РФ и КНР "продолжают функционировать на высоком уровне".

По его словам, Китай "готов поддерживать хорошее развитие нового типа отношений с Россией как великой державой", независимо от того, как изменится международный климат.

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Исправлено: Ван И был ошибочно назван министром иностранных дел КНР.

Предыстория: 

  • Китай заявляет о своей беспристрастной позиции относительно вторжения России в Украину, однако отказывается осудить РФ и повторяет тезисы Кремля, обвиняя НАТО в провоцировании войны. 
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.
  • Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в воскресенье, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.
  • В понедельник в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции" по поставкам оружия, на фоне беспокойства тем, что КНР может передать оружие России.

Темы: КитайоружиеРосcиявойна
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