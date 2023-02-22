В Китае отрицают намерения поставлять оружие России

Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.

Источник: СNN со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Ван Вэньбиня и глави канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И

Детали: Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность предоставления "летальной поддержки" (оружия - ред.) России для войны против Украины, при этом обвинив США и НАТО в распространении фейков о роли КНР в войне.

Он призвал НАТО "прекратить клеветать на Китай безосновательными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старой ментальности времен холодной войны – игры с нулевой суммой и блочной конфронтации – и прекратить разжигать вражду".

В то же время Ван И в Москве заявил, что страна будет "твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику", а отношения между РФ и КНР "продолжают функционировать на высоком уровне".

По его словам, Китай "готов поддерживать хорошее развитие нового типа отношений с Россией как великой державой", независимо от того, как изменится международный климат.

Исправлено: Ван И был ошибочно назван министром иностранных дел КНР.

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