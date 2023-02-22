В Китае отрицают намерения поставлять оружие России
Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.
Источник: СNN со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Ван Вэньбиня и глави канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И
Детали: Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность предоставления "летальной поддержки" (оружия - ред.) России для войны против Украины, при этом обвинив США и НАТО в распространении фейков о роли КНР в войне.
Он призвал НАТО "прекратить клеветать на Китай безосновательными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старой ментальности времен холодной войны – игры с нулевой суммой и блочной конфронтации – и прекратить разжигать вражду".
В то же время Ван И в Москве заявил, что страна будет "твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику", а отношения между РФ и КНР "продолжают функционировать на высоком уровне".
По его словам, Китай "готов поддерживать хорошее развитие нового типа отношений с Россией как великой державой", независимо от того, как изменится международный климат.
Исправлено: Ван И был ошибочно назван министром иностранных дел КНР.
Предыстория:
- Китай заявляет о своей беспристрастной позиции относительно вторжения России в Украину, однако отказывается осудить РФ и повторяет тезисы Кремля, обвиняя НАТО в провоцировании войны.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.
- Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в воскресенье, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.
- В понедельник в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции" по поставкам оружия, на фоне беспокойства тем, что КНР может передать оружие России.