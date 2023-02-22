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Китай заперечив наміри постачати зброю Росії

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 12:30
Китай заперечив наміри постачати зброю Росії
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА ЛІДЕР КНР СІ ЦЗІНЬПІНЬ, ФОТО интерфакс

Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.

Джерело: СNN із посиланням на заяву речника МЗС КНР Ван Веньбіня та глави канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї 

Деталі: Речник МЗС Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість надання "летальної підтримки" (зброї - ред.) Росії для війни проти України, звинувативши США і НАТО в поширенні фейків про роль КНР у війні.

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Він закликав НАТО "припинити наклепувати на Китай безпідставними спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів холодної війни – гри з нульовою сумою і блокової конфронтації – і припинити розпалювати ворожнечу".

Водночас Ван Ї у Москві заявив, що країна буде "твердо проводити незалежну і самостійну зовнішню політику", а відносини між РФ та КНР "продовжують функціонувати на високому рівні".

За його словами, Китай "готовий підтримувати хороший розвиток нового типу відносин з Росією як великою державою", незалежно від того, як зміниться міжнародний клімат.

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Виправлено: Ван Ї був помилково названий міністром закордонних справ КНР.

Передісторія: 

  • Китай заявляє про свою неупереджену позицію щодо вторгнення Росії в Україну, однак  відмовляється засудити РФ і повторює тези Кремля, звинувачуючи НАТО у провокуванні війни. 
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". За деякими даними, Блінкен підняв це питання під час зустрічі з очільником МЗС КНР Ван І в суботу.
  • Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила у неділю, що Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.
  • У понеділок у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" щодо постачання зброї, на тлі занепокоєння тим, що КНР може передати зброю Росії.

Теми: КитайзброяРосіявійна
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