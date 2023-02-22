Китай заперечив наміри постачати зброю Росії
Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.
Джерело: СNN із посиланням на заяву речника МЗС КНР Ван Веньбіня та глави канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї
Деталі: Речник МЗС Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість надання "летальної підтримки" (зброї - ред.) Росії для війни проти України, звинувативши США і НАТО в поширенні фейків про роль КНР у війні.
Він закликав НАТО "припинити наклепувати на Китай безпідставними спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів холодної війни – гри з нульовою сумою і блокової конфронтації – і припинити розпалювати ворожнечу".
Водночас Ван Ї у Москві заявив, що країна буде "твердо проводити незалежну і самостійну зовнішню політику", а відносини між РФ та КНР "продовжують функціонувати на високому рівні".
За його словами, Китай "готовий підтримувати хороший розвиток нового типу відносин з Росією як великою державою", незалежно від того, як зміниться міжнародний клімат.
Виправлено: Ван Ї був помилково названий міністром закордонних справ КНР.
Передісторія:
- Китай заявляє про свою неупереджену позицію щодо вторгнення Росії в Україну, однак відмовляється засудити РФ і повторює тези Кремля, звинувачуючи НАТО у провокуванні війни.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". За деякими даними, Блінкен підняв це питання під час зустрічі з очільником МЗС КНР Ван І в суботу.
- Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила у неділю, що Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.
- У понеділок у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" щодо постачання зброї, на тлі занепокоєння тим, що КНР може передати зброю Росії.