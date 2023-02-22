Китай заперечив наміри постачати зброю Росії

Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.

Джерело: СNN із посиланням на заяву речника МЗС КНР Ван Веньбіня та глави канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї

Деталі: Речник МЗС Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість надання "летальної підтримки" (зброї - ред.) Росії для війни проти України, звинувативши США і НАТО в поширенні фейків про роль КНР у війні.

Він закликав НАТО "припинити наклепувати на Китай безпідставними спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів холодної війни – гри з нульовою сумою і блокової конфронтації – і припинити розпалювати ворожнечу".

Водночас Ван Ї у Москві заявив, що країна буде "твердо проводити незалежну і самостійну зовнішню політику", а відносини між РФ та КНР "продовжують функціонувати на високому рівні".

За його словами, Китай "готовий підтримувати хороший розвиток нового типу відносин з Росією як великою державою", незалежно від того, як зміниться міжнародний клімат.

Виправлено: Ван Ї був помилково названий міністром закордонних справ КНР.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: