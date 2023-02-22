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Путин в Лужниках вспомнил Отче наш и заявил, что где-то идет бой

Ирина БалачукСреда, 22 февраля 2023, 14:42
Путин в Лужниках вспомнил Отче наш и заявил, что где-то идет бой
Путин на митинге. Фото РБК

Президент России Владимир Путин заявил, что 22 февраля российские оккупанты ведут бой на "исторических рубежах", и "сражаются героически", но, где именно это происходит, не уточнил.

Источник: Путин во время выступления на митинге-концерте в Лужниках по случаю дня защитника отечества и накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину

Прямая речь Путина: "Мы встречаемся с вами в преддверии дня защитника отечества. В этом словосочетании есть что-то мощное, огромное. Я би сказал – мистическое и святое. Не даром одна из самых изведанных молитв начинается со слов "Отче наш". Отче, отец. И в этом есть что-то близкое каждому человеку. Мы ведь говорим и родина-мать. Речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном и близком сердцу каждого человека. Это родина и семья.

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И есть люди, вот они здесь стоят, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и родину.

И сегодня в рамках СВО (так в России называют войну против Украины – ред.), вот мы здесь с вами собрались на по сути праздничное мероприятие – но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как и здесь стоят. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими".

Детали: Путин предложил в честь захватчиков прокричать "трижды ура", чтобы "они услышали".

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Он также заявил, что оккупантов якобы поддерживает вся страна, и все россияне – от тех, кто делает снаряди, до детей, которые пишут письма российским солдатам, – являются защитниками отечества.  

После гимна РФ Путин предложил прокричать ура "за единство российского народа". По тому, как российский диктатор махал микрофоном, было видно, что он ждет троекратное ура, но стадион прокричал только раз. Потом Путин предложил покричать слово "Россия" и под эти крики удалился. 

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Темы: Путинвойна
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