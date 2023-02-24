Китай может предоставить России ударные беспилотники – СМИ

Россия, предположительно, ведет переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке ударных беспилотников.

Источник: der Spiegel со ссылкой на источники

Детали: По информации издания, Пекин и Москва ведут переговоры о покупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть поставлены уже в апреле.

Согласно этой информации, российские военные ведут переговоры с Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о массовом производстве беспилотников-камикадзе для России.

По данным der Spiegel, Bingo согласилась изготовить и испытать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед тем, как передать их Министерству обороны России до апреля 2023 года. Военные эксперты считают, что ZT-180 способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

В материале говорится о том, что конструкция БПЛА может быть похожей на конструкцию иранского беспилотника-камикадзе Shaheed 136.

Кроме того, пишет издание, Bingo планирует отправлять в Россию компоненты и технологии, чтобы РФ могла самостоятельно производить около 100 беспилотников в месяц.

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"Китай, очевидно, уже в прошлом году планировал оказать российским военным гораздо большую поддержку, чем было известно ранее", - предполагают журналисты.

Согласно информации der Spiegel, компании, подконтрольные армии Китая, могли планировать поставки в Россию запасных частей для истребителей СУ-27 и других самолетов.

Как выяснило издание, были разработаны процедуры подделки документов, чтобы выдать, якобы Китай отправляет запасные детали для гражданской авиации.

В то же время Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.

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