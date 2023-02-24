Китай може надати Росії ударні безпілотники – ЗМІ

Росія, імовірно, веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо купівлі ударних безпілотників.

Джерело: der Spiegel з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією видання, Пекін і Москва ведуть переговори про купівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже у квітні.

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Згідно з цією інформацією, російські військові ведуть переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про масове виробництво безпілотників-камікадзе для Росії.

За даними der Spiegel, Bingo погодилася виготовити і випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед тим, як передати їх Міністерству оборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

У матеріалі йдеться про те, що конструкція БПЛА може бути схожою на конструкцію іранського безпілотника-камікадзе Shaheed 136.

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Крім того, пише видання, Bingo планує відправляти в Росію компоненти і технології, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 безпілотників на місяць.

"Китай, очевидно, вже минулого року планував надати російським військовим набагато більшу підтримку, ніж було відомо раніше", – припускають журналісти.

Згідно з інформацією der Spiegel, компанії, підконтрольні армії Китаю, могли планувати постачання в Росію запасних частин для винищувачів СУ-27 та інших літаків.

Як з’ясувало видання, були розроблені процедури підробки документів, щоб видати, нібито Китай відправляє запасні деталі для цивільної авіації.

У той же час Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.

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