Китай може надати Росії ударні безпілотники – ЗМІ
Росія, імовірно, веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо купівлі ударних безпілотників.
Джерело: der Spiegel з посиланням на джерела
Деталі: За інформацією видання, Пекін і Москва ведуть переговори про купівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже у квітні.
Згідно з цією інформацією, російські військові ведуть переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про масове виробництво безпілотників-камікадзе для Росії.
За даними der Spiegel, Bingo погодилася виготовити і випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед тим, як передати їх Міністерству оборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.
У матеріалі йдеться про те, що конструкція БПЛА може бути схожою на конструкцію іранського безпілотника-камікадзе Shaheed 136.
Крім того, пише видання, Bingo планує відправляти в Росію компоненти і технології, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 безпілотників на місяць.
"Китай, очевидно, вже минулого року планував надати російським військовим набагато більшу підтримку, ніж було відомо раніше", – припускають журналісти.
Згідно з інформацією der Spiegel, компанії, підконтрольні армії Китаю, могли планувати постачання в Росію запасних частин для винищувачів СУ-27 та інших літаків.
Як з’ясувало видання, були розроблені процедури підробки документів, щоб видати, нібито Китай відправляє запасні деталі для цивільної авіації.
У той же час Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.
Передісторія:
- Китай заявляє про свою неупереджену позицію щодо вторгнення Росії в Україну, однак відмовляється засудити РФ і повторює тези Кремля, звинувачуючи НАТО у провокуванні війни.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". За деякими даними, Блінкен підняв це питання під час зустрічі з очільником МЗС КНР Ван І в суботу.
- Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила у неділю, що Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.
- У понеділок у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" щодо постачання зброї, на тлі занепокоєння тим, що КНР може передати зброю Росії.