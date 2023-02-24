Россия ищет новую тактику – ОК "Юг" о затишье в море
Отсутствие активности в Черном море свидетельствует, что российские оккупанты ищут новую тактику действий, возможно применение дронов Shahed в течение дня.
Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей
Прямая речь: "Не наблюдая активности (наличия ракетоносителей РФ на дежурстве - ред.) в море, мы можем сказать, что они выискивают новую тактику. Вполне вероятно применение "Шахедов" сегодня в течение дня, абсолютно не исключена и ракетная атака.
Кроме того, можем сказать, что, осознавая, что мы сосредоточены на датах 23-24 февраля, враг может выждать этот период и нанести удар, когда якобы все выдохнут и скажут: все, годовщина пройдена, дальше по привычному графику.
Вполне вероятно, что они могут дождаться и этого периода, как момент психологического давления".
Детали: Кроме того, Гуменюк сообщила, что корабельная группировка РФ в Черном море сократилась на еще одну единицу. По ее словам, корабли находятся в пункте базирования, где укрываются от шторма.
Прямая речь: "Это говорит о том, что наблюдать за надводной обстановкой будем еще более пристально, поскольку уже в течение нескольких суток ракетоносителей на службе в Черном море не зафиксировано. Это может свидетельствовать об их подготовке в пунктах базирования для того, чтобы снаряженными выйти на выполнение боевой работы".
Предыстория:
- 23 февраля Гуменюк сообщила о наличии 4 кораблей РФ в Черном море.
- 7 февраля стало известно, что российские оккупанты забрали все ракетоносители из Черного моря из-за сильного шторма.