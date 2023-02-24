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Росія шукає нову тактику – ОК "Південь" про затишшя в морі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 12:22
Росія шукає нову тактику – ОК Південь про затишшя в морі
Фото: gettyimages

Відсутність активності у Чорному морі свідчить, що російські окупанти шукають нову тактику дій, імовірне застосування дронів Shahed протягом дня.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Не спостерігаючи активності (наявності ракетоносіїв РФ на чергуванні - ред.) в морі, ми можемо сказати, що вони вишукують нову тактику. Цілком імовірне застосування "Шахедів" сьогодні протягом дня, абсолютно не виключена і ракетна атака. 

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Крім того, можемо сказати, що, усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли нібито всі видихнуть і скажуть: усе, річниця пройдена, далі за звичним графіком. 

Цілком імовірно, що вони можуть дочекатися і цього періоду, як момент психологічного тиску".

Деталі: Крім того, Гуменюк повідомила, що корабельне угруповання РФ у Чорному морі скоротилося на ще одну одиницю. За її словами, кораблі перебувають у пункті базування, де укриваються від шторму. 

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Пряма мова: "Це говорить про те, що спостерігати за надводною обстановкою будемо ще пильніше, оскільки вже протягом кількох діб ракетоносіїв на службі в Чорному морі не зафіксовано. Це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи".

Передісторія: 

Теми: Чорне морекораблівійнабезпілотники
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