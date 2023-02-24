В Беларуси находятся до 10 тысяч российских солдат, ситуация на границе контролируемая - ГПСУ

Ситуация на украинской государственной границе по состоянию на 24 февраля 2023 года контролируемая, Силы обороны тщательно отслеживают действия врага, чтобы не допустить никаких провокаций.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала 24

Прямая речь: "В течение вчерашних суток и прошлой ночью каких-то провокаций на границе мы не отмечали. Ситуация непосредственно по линии границы с Беларусью и Россией остается полностью контролируемой.

Конечно, эти направления остаются достаточно напряженными. К примеру, на территории Беларуси продолжают находиться российские военные подразделения. По нашей информации, это около 9-10 тысяч военнослужащих.

Беларусь сама как страна продолжает поддерживать Россию в развязанной войне против нашего государства. Но те подразделения РФ, которые находятся в Беларуси, в основном находятся на полигонах, где проходят подготовку, где проходят совместные учения, которые уже продолжаются не один месяц...

Чтобы там ни было на территории Беларуси, наша основная задача - быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и к провокациям".

Детали: Демченко отметил, что на данный момент на территории Беларуси нет необходимой ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию нашей страны.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Украина продолжает укреплять линию границы с РБ и приграничья для того, чтобы все Силы обороны имели возможности дать отпор любому агрессору.

Укреплять же линию границы с РФ невозможно, пояснил спикер Пограничной службы, ведь враг ежедневно осуществляет обстрелы (с начала года ГПСУ зафиксировала около 500 обстрелов приграничных территорий Сумской и Черниговской областей).

Пограничники также пристально следят за приднестровским отрезком границы с Молдовой, который враг может использовать для провокаций. Пока никаких активных или провокационных действий зафиксировано не было, добавил Демченко.

Читайте также: Глава пограничников Дейнеко об смс Зеленскому в 5:17 утра, фразе подчиненного со Змеиного и о батальоне "Монако"