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Зеленский: Скажем, сколько получили танков, когда они будут на поле боя

Евгений КизиловПятница, 24 февраля 2023, 16:51
Зеленский и Моравецкий, скрин

Президент Владимир Зеленский отказался сообщить, когда и сколько танков получит Украина от западных партнеров, чтобы этой информацией не воспользовалась Россия.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в пятницу в Киеве, видео которой опубликовано на его телеграм-канале

Прямая речь: "Когда они (танки - УП) к нам приедут, не скажу, потому что знаем, как отслеживает все артерии транспортные Российская Федерация...

Будем говорить о количестве танков в тот момент, когда это количество будет у нас на поле боя".

Детали: Он пояснил, что именно из-за опасений раскрыть лишнее для РФ до последнего держали в тайне поставку в Украину и польских танков.

Также Зеленский призвал масс-медиа быть очень осторожными с публикацией фото и видео техники, которая пересекает границу Украины.

Что предшествовало: В пятницу во время визита в Киев Моравецкий заявил, что Польша доставила в Украину первые 4 танка Leopard и что в ближайшее время она передаст Украине остальные обещанные танки Leopard, кроме того, на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91 Twardy.

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Темы: танкиЗеленскийУкраинаЗапад
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