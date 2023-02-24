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США выделяют Украине более $10 млрд финансовой поддержки

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 22:01
США выделяют Украине более $10 млрд финансовой поддержки
Флаг США, фото Getty Images

Государственный департамент совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) и министерством финансов в пятницу объявили о выделении более 10 миллиардов долларов помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует "Европейская правда".

Большая часть средств - 9,9 миллиарда долларов - выделяются Штатами в форме грантов через механизм Всемирного банка "Государственные расходы на укрепление административной способности" (PEACE).

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"Эти средства имеют решающее значение для Украины во время ее защиты от России и обеспечат способность украинского правительства продолжать удовлетворять насущные потребности своих граждан, в частности здравоохранение, образование и службы экстренной помощи", - объясняют в ведомстве.

Дополнительно США выделят еще 250 миллионов долларов на помощь энергетической системе Украины. Средства помогут обеспечить работу школ, генераторы для больниц, а также отопление в домах и приютах по всей Украине.

"Эта помощь дополняет 270 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты уже выделили на укрепление энергетической безопасности Украины в течение прошлого года", - уточняют в Госдепе.

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Напомним, ранее в пятницу министерство обороны США объявило о новом пакете Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов, который поможет усилить противовоздушную оборону.

Темы: СШАденьгиэкономикапомощь Украине
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