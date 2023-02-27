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Украинские защитники уничтожили ночью 11 "Шахедов", 9 – вокруг Киева

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 07:50
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Силы обороны Украины сбили этой ночью 11 "Шахедов", всего для воздушной атаки враг применил 14 беспилотников.

Источники: Генеральный штаб ВСУ в Facebook, Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно 11 этих дронов сбили украинские защитники".

Детали: В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 беспилотников, сообщил председатель Киевской МВА Сергей Попко.

Прямая речь: "В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed".

Атака дронов осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих пять с половиной часов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры".

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Что этому предшествовало:

  • Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
  • Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
  • В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
  • Россияне нанесли два удара по объекту гражданской нежилой инфраструктуры Запорожья.

Темы: КиевПВОУкраинаШахед
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