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Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 04:35
Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW
владимир путин, Getty Images

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что риторика президента России Владимира Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ в ответ на неудачи захватчиков на поле боя.

Источник: ISW

Детали: Российские официальные лица продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

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В отчете напоминают, что в интервью телеканалу "Россия-1" Путин сказал, что не знает, сможет ли "такой этнос, как русский народ, выжить в том виде, в котором он существует сегодня", если Западу удастся "разрушить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками".

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Запад в разжигании нынешней ситуации в Украине со времен распада Советского Союза и сделал вывод, что "спокойная мощь нашей великой страны и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего нашего мира".

Риторика "Путина и Медведева является частью информационной операции, которая представляет войну в Украине как экзистенциально важную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем есть на самом деле", - говорится в отчете.

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Эксперты предполагают, что Путин надеется создать информационные условия для обвинения Украины и Запада в том, что они угрожают существованию Российской Федерации в ответ на российские военные неудачи и поддержку Западом украинских побед.

"Речь Путина призвана подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования", - отмечают специалисты.

По данным, собранным институтом для анализа, украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.

По предварительным оценкам ISW российского военного потенциала вдоль линии фронта в Запорожской области, у Украины есть возможности провести контрнаступление в этом стратегически важном регионе.

Также в отчете говорится о том, что российские войска внедряют новую штурмовую тактику, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощи в ответ на постоянные неудачи в наступательных операциях.

"Штурмовые отряды, возможно, смогут достичь тактических преимуществ за счет своей простоты, но, вероятно, быстро потеряют свои позиции из-за малого размера и тактики истощения. Российские войска вряд ли смогут быстро осуществить оперативно значимые прорывы с помощью этой формации", - заключают аналитики.

Основные выводы от ISW за 27 февраля:

  • Российские чиновники продвигают информационную операцию, которая ложно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.
  • Они продолжают проводить информационные операции, пытаясь помешать предоставлению Западом военной помощи Украине.
  • Украинские войска готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.
  • Российские войска внедряют новую тактику штурма, чтобы компенсировать текущие ограничения боевых возможностей в свете постоянных неудач в наступательных операциях.
  • Директор Центральной разведки США Уильям Бернс заявил, что ЦРУ уверено, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия России, но не приняло окончательного решения и пока не предоставило летальной помощи РФ.
  • Украинские официальные лица заявили, что российские войска концентрируют силы и наращивают активность вдоль линии фронта в Луганской области.
  • Российские войска продолжали наземные обстрелы к северо-западу от Сватово и вблизи Кременной.
  • Оккупанты также продолжали наземные обстрелы вдоль всей линии фронта в Донецкой области, а российские источники распространяли информацию о том, что силы группы "Вагнера" имеют территориальные достижения к северу от Бахмута.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские силы продолжают сосредотачиваться на создании оборонительных укреплений на восточном (левом) берегу Херсонской области и в Крыму.
  • Захватчики продолжают расходовать и без того ограниченные запасы высокоточных боеприпасов.
  • Российские чиновники объявили, что с 1 марта на оккупированных территориях вступят в силу все меры социальной поддержки.

Темы: ПутинРосcиявойна
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