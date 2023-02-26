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Шольц раскритиковал "мирную инициативу" Китая

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 02:50
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "мирный план" Китая по урегулированию вторжения РФ в Украину, поскольку в документе нет упоминания о выводе российской армии.

Источник: Welt

Прямая речь Шольца: "С моей точки зрения, не хватает строки, которая бы говорила: должен также состояться вывод российских войск".

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Детали: При этом Шольц назвал "удивительно правильным" упоминание в предложениях Китая о недопущении применения ядерного оружия.

Также, по словам немецкого канцлера, неизменным остается тот факт, что не может быть "диктаторского мира в русском стиле". "Президент РФ Владимир Путин должен это осознать", – добавил он.

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Темы: ШольцКитайвойнаУкраина
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