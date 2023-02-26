Шольц раскритиковал "мирную инициативу" Китая
Воскресенье, 26 февраля 2023, 02:50
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "мирный план" Китая по урегулированию вторжения РФ в Украину, поскольку в документе нет упоминания о выводе российской армии.
Источник: Welt
Прямая речь Шольца: "С моей точки зрения, не хватает строки, которая бы говорила: должен также состояться вывод российских войск".
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Детали: При этом Шольц назвал "удивительно правильным" упоминание в предложениях Китая о недопущении применения ядерного оружия.
Также, по словам немецкого канцлера, неизменным остается тот факт, что не может быть "диктаторского мира в русском стиле". "Президент РФ Владимир Путин должен это осознать", – добавил он.
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Что этому предшествовало:
- 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
- Президент Владимир Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.
- Министерство иностранных дел Казахстана заявило о поддержке так называемого "мирного плана" Китая по завершению войны РФ против Украины.