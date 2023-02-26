Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц раскритиковал "мирную инициативу" Китая

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 03:50
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "мирный план" Китая по урегулированию вторжения РФ в Украину, поскольку в документе нет упоминания о выводе российской армии.

Источник: Welt

Прямая речь Шольца: "С моей точки зрения, не хватает строки, которая бы говорила: должен также состояться вывод российских войск".

Детали: При этом Шольц назвал "удивительно правильным" упоминание в предложениях Китая о недопущении применения ядерного оружия.

Также, по словам немецкого канцлера, неизменным остается тот факт, что не может быть "диктаторского мира в русском стиле". "Президент РФ Владимир Путин должен это осознать", – добавил он.

Читайте также: Чем опасен для Украины "мирный план" Китая

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ШольцКитайвойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

Госдеп США предупредил Китай о последствиях передачи оружия России

видеоЗеленский объяснил, почему партнерам Украины нужно убрать "авиационное табу"

дополнено, фотоВ нескольких городах Украины подростки из российской "ЧВК Редан" собирались для массовых драк

Журналисты нашли, на кого Медведчук и Козак записали доли в киевских компаниях

Венгрия под давлением Польши разблокировала решение ЕС по Саакашвили, его озвучили грузинским властям

Все новости...
Шольц
Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки Украине, сделать это сейчас
Шольц и Байден встретятся в Белом доме, обсудят поддержку Украины
Шольц надеется, что до конца марта 80 Leopard 2 будут готовы к отправке в Украину
Последние новости
05:35
Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW
04:45
Новые санкции Японии против РФ: в списке глава концерна "Калашников" и "Росбанк"
03:47
Маск вернул себе место самого богатого человека мира
02:54
Госдеп США предупредил Китай о последствиях передачи оружия России
01:57
Президент Косово направил Зеленскому поздравление на годовщину полномасштабной войны
01:31
Власти российского Белгорода заявили о найденных обломках трех беспилотников
00:50
Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА
00:27
"Приостановление" РФ договора о ядерном вооружении еще не вступило в силу - Госдеп США
00:14
Россияне ударили по 6 громадам Сумщины, 86 прилетов за сутки
23:58
Полет на украинском самолете "Мрія" уже доступен в Microsoft Flight Simulator
Все новости...