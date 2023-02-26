ISW рассказал, зачем Лукашенко едет в Китай
Китай может попытаться использовать договоренности с Беларусью для сокрытия фактов нарушений санкций при поставках РФ вооружения, считают аналитики Института изучения войны.
Источник: отчет ISW
Детали: В ISW предполагают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летальной помощи.
В институте напомнили, что Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.
Дословно: "Заявление Лукашенко о запланированном визите совпадает с сообщениями о том, что, по оценкам высокопоставленных чиновников США, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, личного оружия, а также артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.
Сообщается, что российские и китайские чиновники также разработали планы поставки беспилотников в РФ по фальсифицированным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.
Китай может попытаться использовать договоренности с Беларусью, чтобы скрыть факты нарушений санкций".
Что этому предшествовало:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.
- Президент США Джо Байден заявил, что США отреагируют, если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления РФ летального оружия для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято.