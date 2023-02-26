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ISW рассказал, зачем Лукашенко едет в Китай

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 04:48
ЛУКАШЕНКО. ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Китай может попытаться использовать договоренности с Беларусью для сокрытия фактов нарушений санкций при поставках РФ вооружения, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В ISW предполагают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летальной помощи.

В институте напомнили, что Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

Дословно: "Заявление Лукашенко о запланированном визите совпадает с сообщениями о том, что, по оценкам высокопоставленных чиновников США, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, личного оружия, а также артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.

Сообщается, что российские и китайские чиновники также разработали планы поставки беспилотников в РФ по фальсифицированным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.

Китай может попытаться использовать договоренности с Беларусью, чтобы скрыть факты нарушений санкций".

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Что этому предшествовало:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.
  • Президент США Джо Байден заявил, что США отреагируют, если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.
  • Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления РФ летального оружия для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято.

Темы: КитайЛукашенкоРосcия
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