ISW рассказал, зачем Лукашенко едет в Китай

Китай может попытаться использовать договоренности с Беларусью для сокрытия фактов нарушений санкций при поставках РФ вооружения, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В ISW предполагают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летальной помощи.

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В институте напомнили, что Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

Дословно: "Заявление Лукашенко о запланированном визите совпадает с сообщениями о том, что, по оценкам высокопоставленных чиновников США, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, личного оружия, а также артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.

Сообщается, что российские и китайские чиновники также разработали планы поставки беспилотников в РФ по фальсифицированным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.

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Китай может попытаться использовать договоренности с Беларусью, чтобы скрыть факты нарушений санкций".

Что этому предшествовало: