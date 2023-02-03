Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Информация о российском паспорте Александра Лиева не соответствует действительности

Алена Мазуренко, Михаил ТкачПятница, 3 февраля 2023, 11:26
АЛЕКСАНДР ЛИЕВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Информация о российском паспорте Александра Лиева не получила подтверждения и не соответствует действительности. "Украинская правда" приносит извинения читателям и Александру Лиеву. Работа над ошибками также проведена.

Источники УП в украинской разведке 2 февраля сообщили, что у и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева есть якобы российский паспорт. Сам Лиев рассказал, что у него есть только украинское гражданство и никогда не было паспорта РФ.

Источник: комментарий Лиева "Украинской правде", источники УП в украинской разведке

Детали: "Украинская правда" сразу обратилась к Лиеву и он опроверг информацию о якобы гражданстве РФ.

Лиева шокировала эта информация и он сообщил, что на фото документа, который предоставили УП, изображен не он. Также там не верно указана его фамилия на английском языке.

Он считает, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.

Прямая речь Лиева: "Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского.

ВИДЕО ДНЯ

Я не подавался на гражданство другой страны.

Когда оккупировали Крым, там, действительно, раздавали людям российское гражданство без согласия, но в то время я уже давно работал на "Суспільному".

Согласно предоставленному УП фото, якобы российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году. Кроме того, там указано, что он родился в Москве, хотя на самом деле Лиев там не родился.

Обновлено: Позже Лиев записал видеообращение, где рассказал, что написал заявление об увольнении, а сегодня 2 февраля этот приказ подписали в Минобороны.

Также, по его словам, на снимке якобы "документа" не его подпись.

 

Предыстория: 

Читайте УП В Google News

Темы: Минобороныпаспорт Росcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников

дополненоЗеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники

США сбили китайский шпионский аэростат

Зеленский подписал документы в отношении тех, у кого обнаружили российское гражданство

Все новости...
Минобороны
В "Слуге народа" переживают, чтобы скандалы не сорвали работу Минобороны
СБУ схватила 2 поставщиков продуктов военным: убытки более чем на сто миллионов
Лиев уволен из Минобороны: в министерстве не подтвердили наличие у него паспорта РФ
Последние новости
08:56
ВСУ ликвидировали еще 700 оккупантов
08:29
обновленоРоссияне атакуют Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА
07:43
фотоЧили охватили масштабные лесные пожары, есть погибшие и много пострадавших
07:08
Лечить раненых оккупантов в Светлодарск приехали медики из Якутии – штаб
06:37
Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов – сводка
06:22
Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу
05:30
Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW
04:30
Китай выразил "недовольство" из-за сбитого аэростата в США
03:50
Россияне намерены вывезти детей с оккупированной Луганщины в Карелию – ЦНС
02:54
"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц
Все новости...