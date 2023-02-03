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Информация о российском паспорте Александра Лиева не соответствует действительности

Алена Мазуренко, Михаил ТкачПятница, 3 февраля 2023, 10:26
Информация о российском паспорте Александра Лиева не соответствует действительности
АЛЕКСАНДР ЛИЕВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Информация о российском паспорте Александра Лиева не получила подтверждения и не соответствует действительности. "Украинская правда" приносит извинения читателям и Александру Лиеву. Работа над ошибками также проведена.

Источники УП в украинской разведке 2 февраля сообщили, что у и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева есть якобы российский паспорт. Сам Лиев рассказал, что у него есть только украинское гражданство и никогда не было паспорта РФ.

Источник: комментарий Лиева "Украинской правде", источники УП в украинской разведке

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Детали: "Украинская правда" сразу обратилась к Лиеву и он опроверг информацию о якобы гражданстве РФ.

Лиева шокировала эта информация и он сообщил, что на фото документа, который предоставили УП, изображен не он. Также там не верно указана его фамилия на английском языке.

Он считает, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.

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Прямая речь Лиева: "Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского.

Я не подавался на гражданство другой страны.

Когда оккупировали Крым, там, действительно, раздавали людям российское гражданство без согласия, но в то время я уже давно работал на "Суспільному".

Согласно предоставленному УП фото, якобы российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году. Кроме того, там указано, что он родился в Москве, хотя на самом деле Лиев там не родился.

Обновлено: Позже Лиев записал видеообращение, где рассказал, что написал заявление об увольнении, а сегодня 2 февраля этот приказ подписали в Минобороны.

Также, по его словам, на снимке якобы "документа" не его подпись.

 

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Темы: Минобороныпаспорт Росcия
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