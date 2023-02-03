Лиев уволен из Минобороны: в министерстве не подтвердили наличие у него паспорта РФ

Министерство обороны Украины сообщило об увольнении по собственному желанию и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева. В министерстве также опровергли информацию о якобы российском гражданстве Лиева.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по собственному желанию".

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Детали: В министерстве также заявили об отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Лиева паспорта РФ.

Дословно: "На этапе трудоустройства в Министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при поступлении на должность госслужащего. Так же, в порядке, который действует во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.

Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось".

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Информация о российском паспорте Александра Лиева не получила подтверждения и не соответствует действительности. "Украинская правда" приносит извинения читателям и Александру Лиеву. Работа над ошибками также проведена.

Что этому предшествовало: