Лиев уволен из Минобороны: в министерстве не подтвердили наличие у него паспорта РФ
Министерство обороны Украины сообщило об увольнении по собственному желанию и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева. В министерстве также опровергли информацию о якобы российском гражданстве Лиева.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по собственному желанию".
Детали: В министерстве также заявили об отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Лиева паспорта РФ.
Дословно: "На этапе трудоустройства в Министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при поступлении на должность госслужащего. Так же, в порядке, который действует во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.
Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось".
Информация о российском паспорте Александра Лиева не получила подтверждения и не соответствует действительности. "Украинская правда" приносит извинения читателям и Александру Лиеву. Работа над ошибками также проведена.
Что этому предшествовало:
- Источники УП в украинской разведке сообщили, что у Александра Лиева есть якобы российский паспорт.
- Сам Лиев рассказал, что у него есть только украинское гражданство и никогда не было паспорта РФ.
- Позже Лиев сообщил, что написал заявление об увольнении, а 2 февраля в Минобороны подписали приказ о его увольнении.
- Ранее глава правления ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что за вооруженные контракты Минобороны отвечает Александр Лиев, который блокировал доступ ВСУ к украинсткм маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова.
- Лиев назвал опубликованную ЦПК информацию о том, что он якобы поддерживал оккупацию Крыма, "сфабрикованным вбросом", который отрывает его от работы и направлен не столько против него самого, сколько против министра обороны.