По всей Украине более 1,5 часа звучала воздушная тревога: в Беларуси в воздухе были МиГи
Утром 3 февраля по всей территории Украины на 1 час 40 мин объявляли воздушную тревогу, в это время в Беларуси в воздухе находились российские МиГ-31К.
Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram
Детали: В 10:30 сирены начали звучать в столице, Харьковской и Запорожской областях, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.
Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Белорусский мониторинговый проект сообщил о поднятии в Беларуси в воздух самолета дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
В частности, в 10:24 из аэродрома в Мачулищах взлетел один МиГ-31К ВКС РФ, а в 10:44 – второй российский МиГ-31К.
Обновлено: Позже "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 11:29 в Мачулищах сел первый МиГ-31К.
В 12:15 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 1 часа 40 мин.
По состоянию на 12:18 сирены звучат только на Харьковщине.
"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 12:19 в Мачулищах сел второй МиГ-31К ВКС РФ.
Предыстория:
- Днем 2 февраля Россия и Беларусь заявили о завершении "лётно-тактических учений Союзного государства". Однако украинский Генштаб вечером констатировал, что враг свою авиацию на пункты постоянного базирования не переместил.
- Позже "Беларускі Гаюн" сообщил, что это может означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиаприсутствие в Беларуси.