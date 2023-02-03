По всей Украине более 1,5 часа звучала воздушная тревога: в Беларуси в воздухе были МиГи

Карта тревог по состоянию на 10:36. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 3 февраля по всей территории Украины на 1 час 40 мин объявляли воздушную тревогу, в это время в Беларуси в воздухе находились российские МиГ-31К.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 10:30 сирены начали звучать в столице, Харьковской и Запорожской областях, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Белорусский мониторинговый проект сообщил о поднятии в Беларуси в воздух самолета дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В частности, в 10:24 из аэродрома в Мачулищах взлетел один МиГ-31К ВКС РФ, а в 10:44 – второй российский МиГ-31К.

Обновлено: Позже "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 11:29 в Мачулищах сел первый МиГ-31К.

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В 12:15 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 1 часа 40 мин.

По состоянию на 12:18 сирены звучат только на Харьковщине.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 12:19 в Мачулищах сел второй МиГ-31К ВКС РФ.

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