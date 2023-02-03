Разведка Эстонии: украинские силы выиграли время и в какой-то момент, вероятно, уйдут из Бахмута

Удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города, заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

Его цитирует эстонское издание ERR, пишет "Европейская правда".

Сейчас Вооруженные силы Украины все еще удерживают город, хотя все дороги в город с севера, востока и юга отрезаны, и единственный выход из города - с запада, сказал Гросбрег на пресс-конференции Минобороны Эстонии.

Реклама:

Он отметил, что Бахмут является главной целью российских сил.

"Удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, чтобы защитить другие районы и населенные пункты, такие как Краматорск и Славянск", - сказал Гросберг.

"В ближайшие недели украинские силы, возможно, уйдут из Бахмута. Все зависит от степени готовности новых оборонительных рубежей. В какой-то момент будет неразумно тратить ресурсы на удержание города", - добавил полковник.

ВИДЕО ДНЯ

Гросберг отметил, что переход Бахмута под контроль РФ не приведет к каким-либо стратегическим изменениям на фронте, но станет для России психологической и моральной победой, необходимой для информационных операций.

"Достижение успеха и любая наступательная активность, очевидно, крайне важны для вооруженных сил РФ. Им необходимо добиться успеха на каких-то направлениях, сделать прорыв и показать какие-то победы", - сказал Гросберг.

Он добавил, что новые поставки оружия Украине окажут еще большее давление на российские силы, что может привести к увеличению количества локальных атак в ближайшие несколько недель.

По словам Гросберга, Россия также создает новые линии обороны. "Особенно в наиболее опасном для них направлении, то есть из Запорожской области в сторону Мелитополя", - сказал полковник.

Гросберг также сообщил, что первая партия мобилизованных, которые теперь будут отправлены к границам Украины, завершила обучение в Беларуси. В то же время к обучению в порядке ротации привлечен новый контингент.

Гросберг отметил, что столь обсуждаемая вторая волна мобилизации еще не началась, но и первая волна мобилизации еще не объявлена завершенной.

"Мобилизация все еще продолжается, но в значительно меньших масштабах", - пояснил он.

"Если сейчас соотношение сил по личному составу на фронте примерно один к одному, то, как я уже неоднократно отмечал, для проведения успешной наступательной операции это соотношение должно быть три к одному", - сказал Гросберг.

Поэтому, по его мнению, мобилизация может продлиться до лета.

Напомним, в разведке Британии видят признаки того, что масштабы привлечения к войне в Украине российских заключенных, набранных в состав "группы Вагнера", постепенно уменьшаются.