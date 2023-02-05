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Китай выразил "недовольство" из-за сбитого аэростата в США

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 03:30
Китай выразил недовольство из-за сбитого аэростата в США
фото getty images

Министерство иностранных дел Китая выразило "сильное недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные летательные аппараты".

Источник: ВВС со ссылкой на МИД Китая

Дословно из заявления МИД Китая: "Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств – это была абсолютно случайность".

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Обнаружение воздушного шара вызвало дипломатический кризис, а государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Китай, запланированную на эти выходные, из-за "безответственного поступка".

Китайские власти отрицают, что это был шар-шпион, и вместо этого заявляют, что это был метеорологический аэростат, который сбился с пути.

Что предшествовало: США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден поздравил пилотов истребителя, которые сбили шпионский аэростат у побережья Южной Каролины и сказал, что он приказывал сбить его "как можно быстрее".

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.
  • Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Темы: КитайСША
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