Китай выразил "недовольство" из-за сбитого аэростата в США

Министерство иностранных дел Китая выразило "сильное недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные летательные аппараты".

Источник: ВВС со ссылкой на МИД Китая

Дословно из заявления МИД Китая: "Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств – это была абсолютно случайность".

Обнаружение воздушного шара вызвало дипломатический кризис, а государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Китай, запланированную на эти выходные, из-за "безответственного поступка".

Китайские власти отрицают, что это был шар-шпион, и вместо этого заявляют, что это был метеорологический аэростат, который сбился с пути.

Что предшествовало: США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

Президент США Джо Байден поздравил пилотов истребителя, которые сбили шпионский аэростат у побережья Южной Каролины и сказал, что он приказывал сбить его "как можно быстрее".

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