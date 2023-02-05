Украина направила письма спонсорам Олимпийского комитета – Зеленский
Украина направила письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет, относительно возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Продолжаем также и дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах.
Украина направила соответствующие письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет. Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны".
Предыстория:
- 27 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет международную кампанию, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.
- 28 января Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
- Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
- 29 января Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону относительно возможного допуска российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.