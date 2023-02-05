Украина направила письма спонсорам Олимпийского комитета – Зеленский

Украина направила письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет, относительно возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Продолжаем также и дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах.

Украина направила соответствующие письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет. Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны".

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