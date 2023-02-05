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Украина направила письма спонсорам Олимпийского комитета – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 21:24
Украина направила письма спонсорам Олимпийского комитета – Зеленский
OFFICIAL OLYMPIC FLAG, GETTY IMAGES

Украина направила письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет, относительно возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Продолжаем также и дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах.

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Украина направила соответствующие письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет. Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны".

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Темы: ЗеленскийОлимпиадаРосcия
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