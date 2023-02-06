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Наступления россиян на Донбассе можно ожидать в любое время после 15 февраля – глава ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 6 февраля 2023, 08:02
Наступления россиян на Донбассе можно ожидать в любое время после 15 февраля – глава ОВА
Российские солдаты. Фото из Telegram Минобороны РФ

Новое наступление россиян в Луганской области можно ожидать в любой день после 15 февраля, считает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телеканала Belsat

Прямая речь Гайдая: "В принципе после 15 февраля можно ожидать в любое время".

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Детали: По словам главы ОВА, власти видят, что оккупанты стягивают все больше и больше резервов на этом направлении.

Также в Луганской и Донецкой областях фиксируют все больше техники, которую россияне, по словам Гайдая, "частично прячут где-то в лесопосадках, частично зарывают, а также больше строят укрепительных рубежей, откуда будут пытаться делать наступление".

Глава ОВА также отметил, что захватчики подвозят боекомплект, но расходуют его уже не так, как раньше, а значительно экономнее. Это, по его мнению, тоже свидетельствует о том, что россияне готовятся к полномасштабному наступлению.

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Гайдай также рассказал, что двухмесячные учения мобилизованных россиян уже походят к концу и России понадобиться около 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и собрать резерв для нового наступления.  

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Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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